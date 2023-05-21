Барков вышел на второе место по голам в Кубке Стэнли в истории «Флориды»

Нападающий «Флориды» Александр Барков забросил шайбу во втором матче серии полуфинала Кубка Стэнли против «Каролины».

Этот гол стал для финна 10-м в плей-офф в составе «Пантерз», он сравнялся с Рэем Шеппардом и Дэйвом Лоури и делит с ними второе место по этому показателю в истории клуба.

Рекорд «Флориды» по голам в плей-офф принадлежит Картеру Верхэге (14).