Бобровский — о матче с «Тампой»: «Здорово начинать с победы»

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский подвел итоги стартового матча первого раунда плей-офф НХЛ против «Тампы» (3:2).

«Каждая игра — это важная игра. Каждая смена — это важная смена. Здорово начинать с победы. Поддержка болельщиков? Это было потрясающе. Отличный матч плей-офф, отличные болельщики в плей-офф», — приводит слова Бобровского официальный сайт клуба.

Счет в серии 1-0 в пользу «Флориды». Второй матч пройдет 24 апреля и начнется в 2:30 мск.