Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Даллас» (3:2). Все трое из состава «Пантерз».

Первой звездой встречи признан нападающий Фрэнк Ватрано, забросивший победную шайбу. Второй звездой стал российский вратарь Сергей Бобровский отразил 37 из 39 бросков по своим воротам. Замкнул тройку форвард Александр Барков, отметившийся голом.