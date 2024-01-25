Бобровский признан третьей звездой матча «Флорида» — «Аризона»

Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Флорида» — «Аризона» (6:2). Все трое выбраны из состава победителей.

Третьей звездой встречи признан российский голкипер Сергей Бобровский. 35-летний россиянин 31 из 33 бросков по своим воротам.

Второй звездой стал нападающий Картер Верхэге, сделавший три голевые передачи. Возглавил тройку Мэттью Ткачак, который набрал 3 (2+1) очка.