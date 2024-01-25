«Флорида» — «Аризона»: видеообзор матча НХЛ

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«Флорида» дома обыграла «Аризону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

Российский вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 18 из 20 бросков и стал третьей звездой встречи.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Флорида» занимает второе место в таблице Восточной конференции с 62 очками в 47 матчах.

«Аризона» идет девятой на Западе с 49 очками в 46 играх.

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