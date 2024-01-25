«Бостон» дома проиграл «Каролине»

«Бостон» на своем льду потерпел поражение от «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. «Харрикейнз» прервали пятиматчевую победную серию «Брюинз».

Российский защитник Дмитрий Орлов провел на льду 15 минут, сделал 2 броска по воротам соперника, но очков не набрал.

«Бостон» лидирует в Восточной конференции — 67 очков. «Каролина» идет на 4-й строчке — 57 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Каролина» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Голы: Нечас — 12 (бол., Шей, Друри), 18:04 — 0:1. Терявяйнен — 15 (бол., Джарвис, Ахо), 31:50 — 0:2. Маршан — 22 (Фредерик, Линдхольм), 41:30 — 1:2. Маршан — 23 (Койл, Фредерик), 47:20 — 2:2. Мартинук — 7 (Нечас, Ахо), 57:33 — 2:3.

Вратари: Ульмарк (57:44) — Мартин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 27 (8+7+12) — 33 (10+13+10).

Наши: — - Орлов (15.00/2/0).

25 января. Бостон. TD Garden.