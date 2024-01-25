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«Бостон» дома проиграл «Каролине»

Евгений Козинов
Корреспондент
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25 января. «Бостон» — «Каролина» — 2:3.
Фото USA Today Sports

«Бостон» на своем льду потерпел поражение от «Каролины» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. «Харрикейнз» прервали пятиматчевую победную серию «Брюинз».

Российский защитник Дмитрий Орлов провел на льду 15 минут, сделал 2 броска по воротам соперника, но очков не набрал.

«Бостон» лидирует в Восточной конференции — 67 очков. «Каролина» идет на 4-й строчке — 57 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Каролина» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Голы: Нечас — 12 (бол., Шей, Друри), 18:04 — 0:1. Терявяйнен — 15 (бол., Джарвис, Ахо), 31:50 — 0:2. Маршан — 22 (Фредерик, Линдхольм), 41:30 — 1:2. Маршан — 23 (Койл, Фредерик), 47:20 — 2:2. Мартинук — 7 (Нечас, Ахо), 57:33 — 2:3.

Вратари: Ульмарк (57:44) — Мартин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 27 (8+7+12) — 33 (10+13+10).

Наши: — - Орлов (15.00/2/0).

25 января. Бостон. TD Garden.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Бостон Брюинз
ХК Каролина Харрикейнз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 47 29 18 61
2 Каролина 46 26 20 57
3 Филадельфия 48 25 23 56
4 Нью-Джерси 45 24 21 51
5 Айлендерс 47 20 27 51
6 Вашингтон 45 22 23 50
7 Питтсбург 44 21 23 48
8 Коламбус 46 14 32 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 47 29 18 67
2 Флорида 47 29 18 62
3 Торонто 46 24 22 56
4 Тампа-Бэй 48 25 23 55
5 Детройт 47 24 23 53
6 Монреаль 47 19 28 45
7 Баффало 47 20 27 44
8 Оттава 43 18 25 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 46 30 16 65
2 Колорадо 47 30 17 63
3 Даллас 47 28 19 62
4 Нэшвилл 47 25 22 51
5 Аризона 46 23 23 49
6 Сент-Луис 45 23 22 48
7 Миннесота 47 21 26 47
8 Чикаго 47 14 33 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 47 32 15 68
2 Вегас 48 28 20 62
3 Эдмонтон 43 27 16 55
4 Лос-Анджелес 44 22 22 53
5 Сиэтл 46 19 27 47
6 Калгари 47 21 26 47
7 Анахайм 47 16 31 33
8 Сан-Хосе 48 13 35 30
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25.01 03:00
Флорида – Аризона
 6 : 2
25.01 03:00
Торонто – Виннипег
 1 : 0 ОТ
25.01 03:30
Бостон – Каролина
 2 : 3
25.01 05:30
Колорадо – Вашингтон
 - : -
25.01 06:00
Сиэтл – Чикаго
 - : -
25.01 06:00
Ванкувер – Сент-Луис
 - : -
25.01 06:30
Лос-Анджелес – Баффало
 - : -
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 47 80
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 47 77
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 47 67
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 45 39
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 47 35
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 47 31
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

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Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 8 1.76

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