«Сент-Луис» обменял Бортуццо в «Айлендерс»

Защитник «Сент-Луиса» Роберт Бортуццо обменян в «Айлендерс», сообщается на официальном сайте клуба.

Взамен на 34-летнего канадца «блюзмены» получат выбор в седьмом раунде драфта-2024.

Бортуццо выступал за «Сент-Луис» с 2015 года и стал обладателем Кубка Стэнли-2019. В текущем сезоне защитник провел 4 матча и не отметился результативными действиями.