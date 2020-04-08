Бобровский надеется, что регулярный чемпионат удастся доиграть

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский надеется, что концовку регулярного чемпионата НХЛ? удастся доиграть. Сезон был прерван из-за коронавируса.

— Думаю, что начинать плей-офф сразу после паузы будет не очень справедливо, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Бобровского. — Всем остается провести еще по 12-14 матчей, что совсем немало. В 82-матчевом сезоне у нас сохранялись неплохие шансы пробиться. Понимаю, что экономические возможности могут не совпасть с турнирными, но со спортивной точки зрения перейти к плей-офф (при не доигранном регулярном чемпионате) было бы несправедливо".

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 7 на 8 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 421 443 человека. Умерших — 81 659, выздоровевших — 301 527.

По данным Роспотребнадзора на день 7 апреля, в России коронавирус выявлен у 7 497 человек в 81 регионе, зарегистрированы 58 летальных случая, выздоровело 494 человека.

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