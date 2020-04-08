НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Бобровский надеется, что регулярный чемпионат удастся доиграть

03:08
Сергей Бобровский. Фото nhl.com
Сергей Бобровский. Фото nhl.com
Теги:

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский надеется, что концовку регулярного чемпионата НХЛ? удастся доиграть. Сезон был прерван из-за коронавируса.

— Думаю, что начинать плей-офф сразу после паузы будет не очень справедливо, — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Бобровского. — Всем остается провести еще по 12-14 матчей, что совсем немало. В 82-матчевом сезоне у нас сохранялись неплохие шансы пробиться. Понимаю, что экономические возможности могут не совпасть с турнирными, но со спортивной точки зрения перейти к плей-офф (при не доигранном регулярном чемпионате) было бы несправедливо".

Почти все спортивные соревнования были перенесены или отменены из-за эпидемии коронавируса. По данным Worldometer на ночь с 7 на 8 апреля, в мире коронавирус подтвержден у 1 421 443 человека. Умерших — 81 659, выздоровевших — 301 527.

По данным Роспотребнадзора на день 7 апреля, в России коронавирус выявлен у 7 497 человек в 81 регионе, зарегистрированы 58 летальных случая, выздоровело 494 человека.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Полный список

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/bobrovsky-staying-in-shape-in-self-isolation-hoping-to-make-playoffs/c-316548986

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир