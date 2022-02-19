Бобров и Лекавалье получили должности в структуре «Монреаля»

Бывший директор европейского скаутского отдела «Рейнджерс» Николай Бобров получил должность в «Монреале», информирует официальный сайт клуба.

36-летний специалист был назначен заместителем директора «Канадиенс» по развитию молодых хоккеистов.

Также в «Монреале» будет работать обладатель Кубка Стэнли-2004 в составе «Тампы» Венсан Лекавалье. Он получил должность специального советника по хоккейным операциям.

Напомним, что недавно на пост главного тренера «Монреаля» был назначен бывший партнер Лекавалье по «Тампе» Мартен Сан-Луи.