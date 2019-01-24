Боб Николсон: "Эдмонтон" не будет торопиться с назначением нового генерального менеджера"

Управляющий директор "Эдмонтона" Боб Николсон заявил, что клуб не будет торопиться с выбором нового генерального менеджера взамен уволенного Питера Чиарелли.

- Нам надо проанализировать, как работают все структуры нашего клуба. Я хочу ещё раз подчеркнуть, что у нас есть несколько очень хороших игроков, квалифицированный персонал, - приводит слова Николсона официальный сайт НХЛ. Но что-то у нас не работает, и нам надо понять, что именно. Времена постоянных перестановок остались в прошлом. Поэтому мы не будем торопиться с назначением генерального менеджера. Нам надо найти правильного человека.

Хочу, чтобы все меня услышали. Я знаю, что есть люди, которые уверены, что мы не попадем в плей-офф. Но мы верим в команду. Есть ещё один важный момент. Мы не намерены менять молодых игроков, чтобы быстро исправить ситуацию. Мы пойдем на обмены перед дедлайном, если они помогут нам попасть в плей-офф, но мы не будет торговать своим будущим.

На данный момент "Эдмонтон" занимает 13-е место в Западной конференции, имея в своем активе 49 очков после 50 матчей.

Все об НХЛ - здесь