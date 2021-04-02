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Ближайшие матчи «Ванкувера» перенесены из-за коронавируса

01:19
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Ближайшие игры «Ванкувера» в регулярном чемпионате НХЛ перенесены, сообщает информационный Twitter лиги 2 апреля. Такое решение было принято из-за того, что два игрока команды и член тренерского штаба были помещены в коронавирусный протокол.

Ожидается, что команда сможет вернуться к тренировкам 6 апреля, а к матчам — 8 апреля. 1 апреля не состоялся матч команды против «Калгари». Не состоится в срок матч против «Эдмонтона» (должен был пройти 4 апреля), а также две игры с «Виннипегом» (5 и 7 апреля).

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