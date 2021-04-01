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Вратарь «Каролины» Неделькович признан лучшим новичком марта в НХЛ

21:23
Алекс Неделькович. Фото nhl.com
Алекс Неделькович. Фото nhl.com
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Лучшим новичком марта в НХЛ признан голкипер «Каролины» Алекс Неделькович, сообщает официальный сайт лиги 1 апреля.

Неделькович сыграл в марте 8 матчей и одержал 6 побед при 1,85 в среднем пропущенных гола, 93,4 процента сэйвов и одном шатауте, в борьбе за приз обойдя форварда «Далласа» Джейсона Робертсона, нападающего «Нэшвилла» Ээли Толванена, форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова и голкипера «Айлендерс» Илью Сорокина.

Среди всех вратарей, сыгравших не менее пяти матчей в марте, Неделькович стал четвертым по среднему числу пропущенных шайб (1,85) и пятым по проценту отраженных бросков (93,4). В шести матчах в старте из восьми он пропускал не более двух голов, а 22 марта во второй раз в карьере сыграл на ноль в матче против «Коламбуса» (19 сэйвов).

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/nedeljkovic-luchshij-novichok-marta-v-nhl/c-323149092

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