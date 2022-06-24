Бержерон подпишет однолетний контракт с «Бостоном»

Форвард «Бостона» Патрис Бержерон может остаться в клубе, сообщает журналист Джо Макдональд.

По сведениям источника, 36-летний канадец подпишет однолетний контракт с «Брюинз». У форварда заканчивается текущее соглашение с клубом.

Бержерон был задрафтован «Бостоном» в 2003 году во втором раунде под общим 45-м номером. В НХЛ он выступал только за «Брюинз», выиграв с командой один Кубок Стэнли.

Также Бержерон является двукратным олимпийским чемпионом, победителем чемпионата мира и молодежного ЧМ в составе сборной Канады.