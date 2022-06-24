Булыкин считает, что Овечкин хорошо себя проявит в товарищеском футбольном матче против «Амкала»

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин отреагировал на участие нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина в товарищеском футбольном матче московского клуба против «Амкала».

«Овечкину не будет сложно переключиться с хоккея на футбол. Он хорошо играет в воротах. Не удивлюсь, если он пропустит всего один мяч. У него все в порядке с реакцией и руками. Ему тяжело забить. Это шикарный шаг для популяризации футбола и «Динамо», — цитирует Булыкина «Газета.ru».

Товарищеский матч между бело-голубыми и командой блогеров пройдет на «ВТБ Арене» 25 июня.