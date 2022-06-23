Максим Сушинский оценил шансы «Тампа-Бэй» выиграть Кубок Стэнли-2022

Чемпион мира в составе сборной России Максим Сушинский оценил шансы «Тампа-Бэй» выиграть Кубок Стэнли-2022 в финальной серии с «Колорадо».

«Если говорить про «Тампу», то шанс не получка и не аванс. Если шанс есть, то команда его использует. Смогут ли они это сделать, мы узнаем только послезавтра.

Смогут ли Сергачев, Василевский и Кучеров помочь «Тампе» перевернуть серию? Вопрос хороший, но ответить на него я не могу", — приводит слова Сушинского Metaratings.ru.

В ночь на 23 июня «Колорадо» обыграл «Тампу» со счетом 3:2 ОТ в четвертом матче финальной серии Кубка Стэнли. У «Лавин» голы забили Натан Маккиннон, Эндрю Кольяно и Назем Кадри.

Счет в серии «Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 3-1 в пользу «Эвеланш». 25 июня команды проведут пятый матч серии, начало в 3.00 по московскому времени.