Бернс стал самым возрастным защитником в истории «Каролины», забившим гол в плей-офф
Игрок «Каролины» Брент Бернс стал самым возрастным защитником в истории клуба, забившим гол в плей-офф.
Канадский хоккеист забросил шайбу в ворота в четвертом матче 1/4 финала Кубка Стэнли с «Нью-Джерси» (6:1, 3-1). Также на его счету результативная передача.
Как сообщает сайт НХЛ, Бернс стал самым возрастным защитником (38 лет, 61 день) в истории «Харрикейнз», который забил гол в плей-офф. Он превзошел предыдущий рекорд, установленный Бретом Хедикэном (35 лет, 293 дня в 2006 году).
Пятый матч серии состоится на льду «Каролины» 12 мая. Начало встречи — 2.00 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
|2 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
|3 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|1 - 2
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 3
|0 - 3
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
Результаты / календарь
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12.05
|10.05
|02:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|1 : 6
|10.05
|04:30
|
Сиэтл – Даллас
|- : -
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