Бернс стал самым возрастным защитником в истории «Каролины», забившим гол в плей-офф

Игрок «Каролины» Брент Бернс стал самым возрастным защитником в истории клуба, забившим гол в плей-офф.

Канадский хоккеист забросил шайбу в ворота в четвертом матче 1/4 финала Кубка Стэнли с «Нью-Джерси» (6:1, 3-1). Также на его счету результативная передача.

Как сообщает сайт НХЛ, Бернс стал самым возрастным защитником (38 лет, 61 день) в истории «Харрикейнз», который забил гол в плей-офф. Он превзошел предыдущий рекорд, установленный Бретом Хедикэном (35 лет, 293 дня в 2006 году).

Пятый матч серии состоится на льду «Каролины» 12 мая. Начало встречи — 2.00 по московскому времени.