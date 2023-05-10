«Каролина» переиграла «Нью-Джерси» в четвертом матче

«Каролина» выиграла у «Нью-Джерси» в четвертом матче 1/4 финала Кубка Стэнли — 6:1. Счет в серии стал 3-1 в пользу «Харрикейнз».

Российский голкипер Петр Кочетков провел всю встречу на скамейке запасных.

Пятый матч серии состоится на льду «Каролины» 12 мая. Начало встречи — 2.00 по московскому времени.