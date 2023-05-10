В Кубке Стэнли снова разгром! «Нью-Джерси» рассыпался в один момент и теперь в шаге от вылета

«Каролина» снова проиграла.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Четвертый матч

«Нью-Джерси» — «Каролина» — 1:6 (1:1, 0:5, 0:0)

Голы: Д. Хьюз — 6 (Майер), 1:55 — 1:0. Нечас — 3 (Мартинук, Слэвин), 17:40 — 1:1. Нечас — 4 (Пеши, Стаал), 27:26 — 1:2. Пеши — 2 (Друри, Стаал), 29:51 — 1:3. Фаст — 4 (Чатфилд), 31:07 — 1:4. Бернс — 1 (Котканиеми, Мартинук), 32:46 — 1:5. Мартинук — 3 (Бернс), 39:36 — 1:6.

Вратари: Ванечек (Шмид, 32:46, 34:57 — 35:11) — Андерсен.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 22 (8+9+5) — 29 (9+10+10).

10 мая. Нью-Джерси. Prudential Center. 17016 зрителей.

Счет в серии: 1-3.

«Каролина» Рода Бриндамора продолжает удивлять. Играя в плей-офф без трех основных форвардов, команда уверенно мчится к финалу конференции. После предыдущего провального матча в Нью-Джерси «ураганы» провели качественную работу над ошибками и просто смяли соперника на его льду. Первый период не предвещал катастрофы для «Девилз», но после перерыва хозяева получили мощный нокаут, от которого не смогли прийти в себя.

Вторая двадцатиминутка стала в этой встрече ключевой, и третий период превратился в формальность. «Харрикейнз» забросили пять безответных шайб, а первые три из них уложились в три с половиной минуты. Линди Рафф вынужден был брать тайм-аут, но его команде это не помогло. При этом у «дьяволов» продлилась в серии вратарская чехарда. Витек Ванечек справился с 12 бросками из 17 и уступил место в воротах Акире Шмидту.

Главным героем ударного игрового отрезка стал форвард «Каролины» Джордан Мартинук. Канадец забил гол и отметился двумя результативными передачами. В четырех играх на его счету уже 9 (3+6) очков. Интересно, что в серии против «Айлендерс» он не набрал ни одного балла. Многие ругали «ураганов» за прямолинейность в атаке, но для команды хороший знак, когда в трудный момент лидерство неожиданно на себя берут разные игроки.

Дебютной шайбой в нынешнем плей-офф отметился Брент Бернс. Опытный защитник стал шестым игроком в истории клуба, забившим гол в Кубке Стэнли в возрасте 38 лет и старше. А вот «дьяволам» вспомнить за матч особо нечего. Команда едва не лишилась из-за травмы Джека Хьюза, а также допустила в игре 26 потерь, против двух у соперника. В плей-офф такие цифры непозволительны. Серия переезжает в Роли и пока все идет к тому, что три брата Стаала сыграют в финале Востока.