Хоккей
НХЛ
Статьи
Таблицы Календарь Статистика Новости Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Игры
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:45

В Кубке Стэнли снова разгром! «Нью-Джерси» рассыпался в один момент и теперь в шаге от вылета

«Каролина» разгромила «Нью-Джерси» в четвертом матче
Андрей Жданюк
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
10 мая. «Нью-Джерси» — «Каролина» — 1:6.
Фото USA Today Sports
«Каролина» снова проиграла.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Четвертый матч
«Нью-Джерси» — «Каролина» — 1:6 (1:1, 0:5, 0:0)
Голы: Д. Хьюз — 6 (Майер), 1:55 — 1:0. Нечас — 3 (Мартинук, Слэвин), 17:40 — 1:1. Нечас — 4 (Пеши, Стаал), 27:26 — 1:2. Пеши — 2 (Друри, Стаал), 29:51 — 1:3. Фаст — 4 (Чатфилд), 31:07 — 1:4. Бернс — 1 (Котканиеми, Мартинук), 32:46 — 1:5. Мартинук — 3 (Бернс), 39:36 — 1:6.
Вратари: Ванечек (Шмид, 32:46, 34:57 — 35:11) — Андерсен.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 22 (8+9+5) — 29 (9+10+10).
10 мая. Нью-Джерси. Prudential Center. 17016 зрителей.
Счет в серии: 1-3.

«Каролина» Рода Бриндамора продолжает удивлять. Играя в плей-офф без трех основных форвардов, команда уверенно мчится к финалу конференции. После предыдущего провального матча в Нью-Джерси «ураганы» провели качественную работу над ошибками и просто смяли соперника на его льду. Первый период не предвещал катастрофы для «Девилз», но после перерыва хозяева получили мощный нокаут, от которого не смогли прийти в себя.

Вторая двадцатиминутка стала в этой встрече ключевой, и третий период превратился в формальность. «Харрикейнз» забросили пять безответных шайб, а первые три из них уложились в три с половиной минуты. Линди Рафф вынужден был брать тайм-аут, но его команде это не помогло. При этом у «дьяволов» продлилась в серии вратарская чехарда. Витек Ванечек справился с 12 бросками из 17 и уступил место в воротах Акире Шмидту.

Главным героем ударного игрового отрезка стал форвард «Каролины» Джордан Мартинук. Канадец забил гол и отметился двумя результативными передачами. В четырех играх на его счету уже 9 (3+6) очков. Интересно, что в серии против «Айлендерс» он не набрал ни одного балла. Многие ругали «ураганов» за прямолинейность в атаке, но для команды хороший знак, когда в трудный момент лидерство неожиданно на себя берут разные игроки.

Дебютной шайбой в нынешнем плей-офф отметился Брент Бернс. Опытный защитник стал шестым игроком в истории клуба, забившим гол в Кубке Стэнли в возрасте 38 лет и старше. А вот «дьяволам» вспомнить за матч особо нечего. Команда едва не лишилась из-за травмы Джека Хьюза, а также допустила в игре 26 потерь, против двух у соперника. В плей-офф такие цифры непозволительны. Серия переезжает в Роли и пока все идет к тому, что три брата Стаала сыграют в финале Востока.

Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
1
Читайте также
Магнус Карлсен рассказал, как играл на турнире в Лондоне после пьянки
«Локомотив» разгромил «Сочи» со счетом 3:0 в матче 26-го тура РПЛ
Экипаж танка Т-80БВМ нанес удары по украинским позициям в зоне СВО
В постпредстве РФ заявили о пределе возможностей ЕС по введению санкций
В Греции отметили неготовность ВСУ к масштабному наступлению
Стало известно об отсутствии консенсуса по продлению зерновой сделки
Популярное видео
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Бостон» — «Флорида»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Тампа-Бэй» — «Торонто»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Сиэтл» — «Колорадо»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Миннесота» — «Даллас»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Бостон»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Айлендерс» — «Каролина»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Вегас» — «Виннипег»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: видеообзор, 1-й раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Тампа-Бэй»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
«Колорадо» — «Сиэтл»: видеообзор, первый раунд Кубка Стэнли
Материалы сюжета: Кубок Стэнли: первый раунд плей-офф НХЛ
Капитан «Рейнджерс» Труба: «Нью-Джерси» играл очень хорошо, а мы упустили свой шанс»
Главный тренер «Рейнджерс» Галлан прокомментировал поражение от «Нью-Джерси» в плей-офф НХЛ
Главный тренер «Нью-Джерси» назвал игру вратарей решающим фактором в серии с «Рейнджерс»
Пять российских хоккеистов сыграют во втором раунде плей-офф НХЛ
Голкипер «Нью-Джерси» Шмид стал пятым вратарем-новичком в истории НХЛ, оформившим шатаут в 7-й игре
Мощнейший провал «Рейнджерс»: Панарин и Шестеркин едут в отпуск после столкновения с молодой бандой!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Эдмонтон» — «Вегас»: самая яркая серия плей-офф — в разгаре. Шикарные голы, драки и суперзвезды!
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 52 30 113
2 Нью-Джерси 82 52 30 112
3 Рейнджерс 82 47 35 107
4 Айлендерс 82 42 40 93
5 Питтсбург 82 40 42 91
6 Вашингтон 82 35 47 80
7 Филадельфия 82 31 51 75
8 Коламбус 82 25 57 59
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 82 65 17 135
2 Торонто 82 50 32 111
3 Тампа-Бэй 82 46 36 98
4 Флорида 82 42 40 92
5 Баффало 82 42 40 91
6 Оттава 82 39 43 86
7 Детройт 82 35 47 80
8 Монреаль 82 31 51 68
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 51 31 109
2 Даллас 82 47 35 108
3 Миннесота 82 46 36 103
4 Виннипег 82 46 36 95
5 Нэшвилл 82 42 40 92
6 Сент-Луис 82 37 45 81
7 Аризона 82 28 54 70
8 Чикаго 82 26 56 59
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 82 51 31 111
2 Эдмонтон 82 50 32 109
3 Лос-Анджелес 82 47 35 104
4 Сиэтл 82 46 36 100
5 Калгари 82 38 44 93
6 Ванкувер 82 38 44 83
7 Сан-Хосе 82 22 60 60
8 Анахайм 82 23 59 58
Второй раунд Счет в серии
Вегас - Эдмонтон
Вегас - Эдмонтон
2 - 1
1. Вегас - Эдмонтон
6 - 4
2. Вегас - Эдмонтон
1 - 5
3. Эдмонтон - Вегас
1 - 5
4. Эдмонтон - Вегас
0 - 0
5. Вегас - Эдмонтон
0 - 0
2 - 1
Каролина - Нью-Джерси
Каролина - Нью-Джерси
3 - 1
1. Каролина - Нью-Джерси
5 - 1
2. Каролина - Нью-Джерси
6 - 1
3. Нью-Джерси - Каролина
8 - 4
4. Нью-Джерси - Каролина
1 - 6
5. Каролина - Нью-Джерси
0 - 0
3 - 1
Даллас - Сиэтл
Даллас - Сиэтл
1 - 2
1. Даллас - Сиэтл
4 - 5
2. Даллас - Сиэтл
4 - 2
3. Сиэтл - Даллас
7 - 2
4. Сиэтл - Даллас
0 - 0
5. Даллас - Сиэтл
0 - 0
1 - 2
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 3
1. Торонто - Флорида
2 - 4
2. Торонто - Флорида
2 - 3
3. Флорида - Торонто
3 - 2
4. Флорида - Торонто
0 - 0
0 - 3
Первый раунд
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
4 - 2
1. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 7
2. Торонто - Тампа-Бэй
7 - 2
3. Тампа-Бэй - Торонто
3 - 4
4. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 5
5. Торонто - Тампа-Бэй
2 - 4
6. Тампа-Бэй - Торонто
1 - 2
4 - 2
Вегас - Виннипег
Вегас - Виннипег
4 - 1
1. Вегас - Виннипег
1 - 5
2. Вегас - Виннипег
5 - 2
3. Виннипег - Вегас
4 - 5
4. Виннипег - Вегас
2 - 4
5. Вегас - Виннипег
4 - 1
4 - 1
Колорадо - Сиэтл
Колорадо - Сиэтл
3 - 4
1. Колорадо - Сиэтл
1 - 3
2. Колорадо - Сиэтл
3 - 2
3. Сиэтл - Колорадо
4 - 6
4. Сиэтл - Колорадо
3 - 2
5. Колорадо - Сиэтл
2 - 3
6. Сиэтл - Колорадо
1 - 4
7. Колорадо - Сиэтл
1 - 2
3 - 4
Нью-Джерси - Рейнджерс
Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 3
1. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
2. Нью-Джерси - Рейнджерс
1 - 5
3. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 2
4. Рейнджерс - Нью-Джерси
1 - 3
5. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
6. Рейнджерс - Нью-Джерси
5 - 2
7. Нью-Джерси - Рейнджерс
4 - 0
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 2
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
3 - 2
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 3
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 5
4 - 2
Бостон - Флорида
Бостон - Флорида
3 - 4
1. Бостон - Флорида
3 - 1
2. Бостон - Флорида
3 - 6
3. Флорида - Бостон
2 - 4
4. Флорида - Бостон
2 - 6
5. Бостон - Флорида
3 - 4
6. Флорида - Бостон
7 - 5
7. Бостон - Флорида
3 - 4
3 - 4
Даллас - Миннесота
Даллас - Миннесота
4 - 2
1. Даллас - Миннесота
2 - 3
2. Даллас - Миннесота
7 - 3
3. Миннесота - Даллас
5 - 1
4. Миннесота - Даллас
2 - 3
5. Даллас - Миннесота
4 - 0
6. Миннесота - Даллас
1 - 4
4 - 2
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 2
1. Каролина - Айлендерс
2 - 1
2. Каролина - Айлендерс
4 - 3
3. Айлендерс - Каролина
5 - 1
4. Айлендерс - Каролина
2 - 5
5. Каролина - Айлендерс
2 - 3
6. Айлендерс - Каролина
1 - 2
4 - 2
Результаты / календарь
30.04
1.05
2.05
3.05
4.05
5.05
6.05
7.05
8.05
9.05
10.05
11.05
12.05
10.05 02:00
Нью-Джерси – Каролина
 1 : 6
10.05 04:30
Сиэтл – Даллас
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 9 17
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 9 15
Мэттью Ткачак

Мэттью Ткачак

Флорида

 10 15
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 9 13
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 7 7
Джек Хьюз

Джек Хьюз

Нью-Джерси

 11 6
И КН
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 5 1.80
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 7 1.96
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 8 2.29
Новости
RSS RSS
Все новости