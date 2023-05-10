В Кубке Стэнли снова разгром! «Нью-Джерси» рассыпался в один момент и теперь в шаге от вылета
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Четвертый матч
«Нью-Джерси» — «Каролина» — 1:6 (1:1, 0:5, 0:0)
Голы: Д. Хьюз — 6 (Майер), 1:55 — 1:0. Нечас — 3 (Мартинук, Слэвин), 17:40 — 1:1. Нечас — 4 (Пеши, Стаал), 27:26 — 1:2. Пеши — 2 (Друри, Стаал), 29:51 — 1:3. Фаст — 4 (Чатфилд), 31:07 — 1:4. Бернс — 1 (Котканиеми, Мартинук), 32:46 — 1:5. Мартинук — 3 (Бернс), 39:36 — 1:6.
Вратари: Ванечек (Шмид, 32:46, 34:57 — 35:11) — Андерсен.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 22 (8+9+5) — 29 (9+10+10).
10 мая. Нью-Джерси. Prudential Center. 17016 зрителей.
Счет в серии: 1-3.
«Каролина» Рода Бриндамора продолжает удивлять. Играя в плей-офф без трех основных форвардов, команда уверенно мчится к финалу конференции. После предыдущего провального матча в Нью-Джерси «ураганы» провели качественную работу над ошибками и просто смяли соперника на его льду. Первый период не предвещал катастрофы для «Девилз», но после перерыва хозяева получили мощный нокаут, от которого не смогли прийти в себя.
Вторая двадцатиминутка стала в этой встрече ключевой, и третий период превратился в формальность. «Харрикейнз» забросили пять безответных шайб, а первые три из них уложились в три с половиной минуты. Линди Рафф вынужден был брать тайм-аут, но его команде это не помогло. При этом у «дьяволов» продлилась в серии вратарская чехарда. Витек Ванечек справился с 12 бросками из 17 и уступил место в воротах Акире Шмидту.
Главным героем ударного игрового отрезка стал форвард «Каролины» Джордан Мартинук. Канадец забил гол и отметился двумя результативными передачами. В четырех играх на его счету уже 9 (3+6) очков. Интересно, что в серии против «Айлендерс» он не набрал ни одного балла. Многие ругали «ураганов» за прямолинейность в атаке, но для команды хороший знак, когда в трудный момент лидерство неожиданно на себя берут разные игроки.
Дебютной шайбой в нынешнем плей-офф отметился Брент Бернс. Опытный защитник стал шестым игроком в истории клуба, забившим гол в Кубке Стэнли в возрасте 38 лет и старше. А вот «дьяволам» вспомнить за матч особо нечего. Команда едва не лишилась из-за травмы Джека Хьюза, а также допустила в игре 26 потерь, против двух у соперника. В плей-офф такие цифры непозволительны. Серия переезжает в Роли и пока все идет к тому, что три брата Стаала сыграют в финале Востока.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|52
|30
|113
|2
|Нью-Джерси
|82
|52
|30
|112
|3
|Рейнджерс
|82
|47
|35
|107
|4
|Айлендерс
|82
|42
|40
|93
|5
|Питтсбург
|82
|40
|42
|91
|6
|Вашингтон
|82
|35
|47
|80
|7
|Филадельфия
|82
|31
|51
|75
|8
|Коламбус
|82
|25
|57
|59
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|82
|65
|17
|135
|2
|Торонто
|82
|50
|32
|111
|3
|Тампа-Бэй
|82
|46
|36
|98
|4
|Флорида
|82
|42
|40
|92
|5
|Баффало
|82
|42
|40
|91
|6
|Оттава
|82
|39
|43
|86
|7
|Детройт
|82
|35
|47
|80
|8
|Монреаль
|82
|31
|51
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|51
|31
|109
|2
|Даллас
|82
|47
|35
|108
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|103
|4
|Виннипег
|82
|46
|36
|95
|5
|Нэшвилл
|82
|42
|40
|92
|6
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|81
|7
|Аризона
|82
|28
|54
|70
|8
|Чикаго
|82
|26
|56
|59
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|51
|31
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|50
|32
|109
|3
|Лос-Анджелес
|82
|47
|35
|104
|4
|Сиэтл
|82
|46
|36
|100
|5
|Калгари
|82
|38
|44
|93
|6
|Ванкувер
|82
|38
|44
|83
|7
|Сан-Хосе
|82
|22
|60
|60
|8
|Анахайм
|82
|23
|59
|58
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
|2 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
|3 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|1 - 2
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 3
|0 - 3
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|10.05
|02:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|1 : 6
|10.05
|04:30
|
Сиэтл – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|9
|17
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|9
|15
|
|
Мэттью Ткачак
Флорида
|10
|15
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|9
|13
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|7
|7
|
|
Джек Хьюз
Нью-Джерси
|11
|6
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|5
|1.80
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|7
|1.96
|
|
Акира Шмид
Нью-Джерси
|8
|2.29