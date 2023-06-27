Бенирс стал обладателем «Колдер Трофи» как лучший новичок сезона НХЛ

Форвард «Сиэтла» Мэттью Бенирс стал обладателем «Колдер Трофи», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Награда вручается игроку, наиболее ярко проявившему себя среди тех, кто проводит первый полный сезон в НХЛ. Также на награду претендовали защитник Оуэн Пауэр («Баффало») и вратарь Стюарт Скиннер («Эдмонтон»).

В 2021 году обладателем «Колдер Трофи» стал форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов.

В минувшем сезоне 20-летний американец провел 80 матчей, в которых набрал 57 (24+33) очков.