Бедард — о слухах про связь его матери с Перри: «Чушь собачья, это просто фэйк»

Нападающий «Чикаго» Коннор Бедард отреагировал на слухи о том, что у его одноклубника Кори Перри была интимная связь с его матерью.

«Очевидно, что все это просто чушь собачья в интернете. Да, это повлияло на меня и мою семью, но кого это волнует. Это вне нашего контроля. И все это просто фэйк, чепуха. Это неважно, как я уже сказал. Появляются какие-то сообщения, и люди хотят пошутить. Очевидно, что произошедшее с Перри — серьезная вещь, и первое, что беспокоит, — это то, все ли в порядке с ним и с его семьей. Но мне не нужно больше говорить об этом», — приводит Chicago Sun-Times слова игрока.

25 ноября «Чикаго» объявил об отстранении Перри. Позже в СМИ появилась информация, что причиной этому стала связь хоккеиста с матерью Бедарда. Однако в клубе не подтвердили данную информацию. Еще одна версия отстранения хоккеиста — инцидент, связанный с алкоголем.

28 ноября «Чикаго» выставил Перри на драфт отказов.