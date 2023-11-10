Бедард оформил первый дубль в НХЛ и установил рекорд «Чикаго»

Форвард «Чикаго» Коннор Бедард отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (5:3).

18-летний канадец набрал 4 (2+2) очка и был признан первой звездой встречи. Бедард стал самым молодым игроком «Блэкхокс», оформившим первый дубль в НХЛ.

Бедард был выбран «Чикаго» под общим первым номером на драфте 2023 года. В текущем сезоне форвард провел 12 матчей в НХЛ и набрал 11 (7+4) очков.