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Сегодня, 09:34

Тренер Канарейкин объяснил, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки

Виктория Кравченко
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Российский хоккейный тренер Федор Канарейкин считает, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд результативности, принадлежащий Уэйну Гретцки, даже несмотря на неудачный старт сезона.

«Нет, никаких сомнений нет, потому что человек заточен на этот рекорд. Здоровья хватает. Самое главное, чтобы и в будущем все было в этом плане нормально, а все остальное придет. Овечкин побьет рекорд Гретцки», — цитирует Канарейкина «Газета. Ru».

38-летний россиянин в текущем сезоне забросил 2 шайбы в 11 матчах. При этом он не может отличиться уже в пяти встречах подряд.

«Вашингтон» с 11 очками в 10 матчах занимает 12-е место в таблице Восточной конференции.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/11/10/21678463.shtml
Александр Овечкин
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
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«Виннипег» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 13 10 3 21
2 Каролина 13 8 5 16
3 Нью-Джерси 12 7 5 15
4 Айлендерс 12 5 7 13
5 Вашингтон 11 5 6 12
6 Питтсбург 12 6 6 12
7 Филадельфия 13 5 8 11
8 Коламбус 13 4 9 11
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 13 11 2 23
2 Детройт 14 7 7 16
3 Тампа-Бэй 14 6 8 16
4 Флорида 12 7 5 15
5 Торонто 13 6 7 14
6 Монреаль 13 6 7 14
7 Баффало 13 6 7 13
8 Оттава 12 5 7 10
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 12 8 4 17
2 Колорадо 12 8 4 16
3 Виннипег 13 7 6 16
4 Сент-Луис 12 6 6 13
5 Аризона 13 6 7 13
6 Миннесота 13 5 8 12
7 Чикаго 12 5 7 10
8 Нэшвилл 13 5 8 10
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 14 11 3 23
2 Ванкувер 13 10 3 21
3 Лос-Анджелес 13 8 5 19
4 Анахайм 12 7 5 14
5 Сиэтл 14 5 9 13
6 Калгари 12 4 8 9
7 Эдмонтон 12 2 10 5
8 Сан-Хосе 13 2 11 5
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10.11 03:00
Бостон – Айлендерс
5 : 2
10.11 03:00
Рейнджерс – Миннесота
 4 : 1
10.11 03:00
Тампа-Бэй – Чикаго
 3 : 5
10.11 03:00
Детройт – Монреаль
 2 : 3 ОТ
10.11 03:00
Оттава – Ванкувер
 2 : 5
10.11 03:30
Коламбус – Даллас
 2 : 5
10.11 04:00
Виннипег – Нэшвилл
 6 : 3
10.11 04:00
Сент-Луис – Аризона
 2 : 1
10.11 05:00
Колорадо – Сиэтл
 3 : 4
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Сан-Хосе – Эдмонтон
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10.11 06:30
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 3 : 4 ОТ
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Элиас Петтерссон

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 13 24
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

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Артемий Панарин

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 13 22
И Г
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Остон Мэттьюс

Торонто

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 14 11
Кайл Коннор

Кайл Коннор

Виннипег Джетс

 13 11
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Джереми Суэймен

Джереми Суэймен

Бостон

 6 1.48
Тэтчер Демко

Тэтчер Демко

Ванкувер

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