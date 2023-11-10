Тренер Канарейкин объяснил, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки
Российский хоккейный тренер Федор Канарейкин считает, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд результативности, принадлежащий Уэйну Гретцки, даже несмотря на неудачный старт сезона.
«Нет, никаких сомнений нет, потому что человек заточен на этот рекорд. Здоровья хватает. Самое главное, чтобы и в будущем все было в этом плане нормально, а все остальное придет. Овечкин побьет рекорд Гретцки», — цитирует Канарейкина «Газета. Ru».
38-летний россиянин в текущем сезоне забросил 2 шайбы в 11 матчах. При этом он не может отличиться уже в пяти встречах подряд.
«Вашингтон» с 11 очками в 10 матчах занимает 12-е место в таблице Восточной конференции.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|13
|10
|3
|21
|2
|Каролина
|13
|8
|5
|16
|3
|Нью-Джерси
|12
|7
|5
|15
|4
|Айлендерс
|12
|5
|7
|13
|5
|Вашингтон
|11
|5
|6
|12
|6
|Питтсбург
|12
|6
|6
|12
|7
|Филадельфия
|13
|5
|8
|11
|8
|Коламбус
|13
|4
|9
|11
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|13
|11
|2
|23
|2
|Детройт
|14
|7
|7
|16
|3
|Тампа-Бэй
|14
|6
|8
|16
|4
|Флорида
|12
|7
|5
|15
|5
|Торонто
|13
|6
|7
|14
|6
|Монреаль
|13
|6
|7
|14
|7
|Баффало
|13
|6
|7
|13
|8
|Оттава
|12
|5
|7
|10
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|12
|8
|4
|17
|2
|Колорадо
|12
|8
|4
|16
|3
|Виннипег
|13
|7
|6
|16
|4
|Сент-Луис
|12
|6
|6
|13
|5
|Аризона
|13
|6
|7
|13
|6
|Миннесота
|13
|5
|8
|12
|7
|Чикаго
|12
|5
|7
|10
|8
|Нэшвилл
|13
|5
|8
|10
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|14
|11
|3
|23
|2
|Ванкувер
|13
|10
|3
|21
|3
|Лос-Анджелес
|13
|8
|5
|19
|4
|Анахайм
|12
|7
|5
|14
|5
|Сиэтл
|14
|5
|9
|13
|6
|Калгари
|12
|4
|8
|9
|7
|Эдмонтон
|12
|2
|10
|5
|8
|Сан-Хосе
|13
|2
|11
|5
|10.11
|03:00
|
Бостон – Айлендерс
|5 : 2
|10.11
|03:00
|
Рейнджерс – Миннесота
|4 : 1
|10.11
|03:00
|
Тампа-Бэй – Чикаго
|3 : 5
|10.11
|03:00
|
Детройт – Монреаль
|2 : 3 ОТ
|10.11
|03:00
|
Оттава – Ванкувер
|2 : 5
|10.11
|03:30
|
Коламбус – Даллас
|2 : 5
|10.11
|04:00
|
Виннипег – Нэшвилл
|6 : 3
|10.11
|04:00
|
Сент-Луис – Аризона
|2 : 1
|10.11
|05:00
|
Колорадо – Сиэтл
|3 : 4
|10.11
|06:30
|
Сан-Хосе – Эдмонтон
|3 : 2
|10.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Питтсбург
|3 : 4 ОТ
|И
|О
|
|
Элиас Петтерссон
Ванкувер
|13
|24
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|23
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|13
|22
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|13
|13
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|14
|11
|
|
Кайл Коннор
Виннипег Джетс
|13
|11
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|6
|1.48
|
|
Тэтчер Демко
Ванкувер
|9
|1.6