Тренер Канарейкин объяснил, побьет ли Овечкин рекорд Гретцки

Российский хоккейный тренер Федор Канарейкин считает, что нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд результативности, принадлежащий Уэйну Гретцки, даже несмотря на неудачный старт сезона.

«Нет, никаких сомнений нет, потому что человек заточен на этот рекорд. Здоровья хватает. Самое главное, чтобы и в будущем все было в этом плане нормально, а все остальное придет. Овечкин побьет рекорд Гретцки», — цитирует Канарейкина «Газета. Ru».

38-летний россиянин в текущем сезоне забросил 2 шайбы в 11 матчах. При этом он не может отличиться уже в пяти встречах подряд.