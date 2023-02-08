Барзал об игре Сорокина: «Кажется, его ничего не смущает»

Форвард «Айлендерс» Мэтью Барзал поделился мнением об игре вратаря Ильи Сорокина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла» (4:0).

«Только кажется, что Илья такой спокойный в воротах. Кажется, его ничего не смущает», — приводит слова Барзала официальный сайт НХЛ.

Для вратаря «островитян» Ильи Сорокина это 15-й сухой матч за команду. По данному показателю 27-летний россиянин вышел на единоличное четвертое место в истории франшизы, обогнав Томми Сало (14). Он уступает только Гленну Решу (25), Билли Смиту (22) и Рику ДиПьетро (16).