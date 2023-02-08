Сорокин признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин признан второй звездой игрового дня в НХЛ.

В матче против «Сиэтла» (4:0) россиянин заработал сухарь, отразив все 32 броска по воротам. Также Сорокин вышел на единоличное четвертое место среди вратарей по сухим матчам за «Айлендерс».

Первой звездой дня признан форвард «Сан-Хосе» Тимо Майер, набравший 3 очка (2+1) в матче против «Тампы-Бэй» (4:3 ОТ).

Третьей звездой стал вратарь «Питтсбурга» Кейси Десмит, отразивший 41 бросок в игре с «Колорадо» (2:1 ОТ).