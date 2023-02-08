Сорокин признан второй звездой игрового дня в НХЛ
Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин признан второй звездой игрового дня в НХЛ.
В матче против «Сиэтла» (4:0) россиянин заработал сухарь, отразив все 32 броска по воротам. Также Сорокин вышел на единоличное четвертое место среди вратарей по сухим матчам за «Айлендерс».
Первой звездой дня признан форвард «Сан-Хосе» Тимо Майер, набравший 3 очка (2+1) в матче против «Тампы-Бэй» (4:3 ОТ).
Третьей звездой стал вратарь «Питтсбурга» Кейси Десмит, отразивший 41 бросок в игре с «Колорадо» (2:1 ОТ).
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14.02
|8.02
|03:00
|
Питтсбург – Колорадо
|2 : 1 ОТ
|8.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сан-Хосе
|3 : 4 ОТ
|8.02
|03:30
|
Айлендерс – Сиэтл
|4 : 0
|8.02
|03:30
|
Детройт – Эдмонтон
|2 : 5
|8.02
|04:00
|
Нэшвилл – Вегас
|1 : 5
|8.02
|04:30
|
Чикаго – Анахайм
|2 : 3 ОТ
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