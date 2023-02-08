Малкин вышел на чистое 51-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:1 ОТ).

Таким образом, 36-летний россиянин набрал 1198 (463+735) очков в 1031 матчах НХЛ. По количеству набранных очков Малкин опередил Патрика Марло (1197) и вышел на единоличное 51-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

В текущем сезоне Малкин провел 50 матчей, в которых набрал 52 (19+33) очка.

Нападающий выступает за «Пингвинз» с 2006 года. В составе «Питтсбурга» он трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).