Барри Тротц: «Я очень разочарован. «Айлендерс» должны были набрать хотя бы очко»

Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (2:3).

— Я очень разочарован. Мы должны были набрать хотя бы очко, — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ. — При этом ничего не хочу сказать про «Коламбус», они играли здорово. У них отсутствуют многие ребята, но при этом молодежь систематически себя проявляет и усердно работает.