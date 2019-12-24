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Барри Тротц: «Я очень разочарован. «Айлендерс» должны были набрать хотя бы очко»

11:41
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Главный тренер «Айлендерс» Барри Тротц подвел итоги матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» (2:3).

— Я очень разочарован. Мы должны были набрать хотя бы очко, — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ. — При этом ничего не хочу сказать про «Коламбус», они играли здорово. У них отсутствуют многие ребята, но при этом молодежь систематически себя проявляет и усердно работает.

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