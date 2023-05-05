Барков: «Бобровский очень важен для «Флориды»

Форвард «Флориды» Александр Барков после победы во втором матче серии с «Торонто» (2:3, 0-2) прокомментировал игру вратаря Сергея Бобровского.

«Мы просто усердно работаем, верим друг в друга, верим в нашу систему. Очевидно, Бобровский очень важен для нас. Это все, что нужно. У нас есть план, и мы сделали все возможное», — приводит слова Баркова официальный сайт НХЛ.

Третий матч в серии состоится 8 мая на льду «Флориды». Начало встречи в 1.30 по московскому времени.