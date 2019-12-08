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Барбашев забросил пятую шайбу в сезоне. Видео

03:30

«Сент-Луис» принимает «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2, середина первого периода). На пятой минуте отличился российский форвард «блюзменов» Иван Барбашев. Это его пятый гол в сезоне. Всего на его счету 14 (5+9) очков в 31 встрече.

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