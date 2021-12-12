Барбашев в матче с «Монреалем» забросил десятую шайбу в сезоне
04:43
Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».
25-летний россиянин забросил шайбу на 36-й минуте с передач Владимира Тарасенко и Павла Бучневича, сделав счет 3:0.
На данный момент на счету Барбашева 19 (10+9) очков в 27 матчах сезона.
Ivan Barbashev. That's the tweet. pic.twitter.com/jOwIirM8zW— St. Louis Blues (@StLouisBlues) December 12, 2021
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