Барбашев в матче с «Монреалем» забросил десятую шайбу в сезоне

Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

25-летний россиянин забросил шайбу на 36-й минуте с передач Владимира Тарасенко и Павла Бучневича, сделав счет 3:0.

На данный момент на счету Барбашева 19 (10+9) очков в 27 матчах сезона.