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Барбашев в матче с «Монреалем» забросил десятую шайбу в сезоне

04:43
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Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля».

25-летний россиянин забросил шайбу на 36-й минуте с передач Владимира Тарасенко и Павла Бучневича, сделав счет 3:0.

На данный момент на счету Барбашева 19 (10+9) очков в 27 матчах сезона.

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Сергей Разин все материалы автора
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