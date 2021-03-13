Капризов сделал памятное фото с тремя шайбами

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов в матче регулярного чемпионата против «Аризоны» (4:0) оформил свой первый хет-трик в НХЛ.

После матча в раздевалке хоккеист, по традиции, сделал памятное фото с тремя шайбами, которые он забросил.

Всего в этом сезоне Капризов провел 25 матчей, в которых забросил 10 шайб и отдал 13 результативных передач.

«Миннесота» одержала седьмую победу в последних десяти играх. Команда занимает виторое место в Западном дивизионе.