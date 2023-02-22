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«Баффало» проиграл «Торонто». Самсонов отразил 29 бросков

Евгений Козинов
Корреспондент
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22 февраля. «Баффало» — «Торонто» — 3:6.
Фото USA Today Sports

«Баффало» на своем льду проиграл «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6.

Российский вратарь «Мэйпл Ливз» Илья Самсонов отразил 29 из 32 бросков по своим воротам.

Нападающий Митч Марнер сделал пять голевых передач. Его признали второй звездой встречи.

НХЛ

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«Баффало» — «Торонто» — 3:6 (0:4, 0:1, 3:1)

Голы: О`Райлли — 13 (Марнер, Таварес), 3:51 — 0:1. О`Райлли — 14 (Марнер, Таварес), 4:28 — 0:2. Таварес — 26 (О`Райлли, Марнер), 7:14 — 0:3. Бантинг — 19 (Райлли, Нюландер), 12:09 — 0:4. Нюландер — 32 (бол., Таварес, Марнер), 34:36 — 0:5. Куинн — 9 (Миттельштадт), 45:12 — 1:5. Так — 27 (Томпсон), 48:01 — 2:5. Скиннер — 22 (Далин, Так), 56:29 — 3:5. О`Райлли — 15 (Марнер), 58:50 — 3:6.

Вратари: Луукконен (Андерсон, 12:09) — Самсонов.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 32 (8+11+13) — 29 (15+8+6).

Наши: Любушкин (14.32/1/0) — -.

22 февраля. Баффало. KeyBank Center. 18641 зритель

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Торонто Мэйпл Ливз
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2 Нью-Джерси 57 37 20 79
3 Рейнджерс 57 33 24 75
4 Айлендерс 60 29 31 65
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6 Вашингтон 59 28 31 62
7 Филадельфия 58 23 35 56
8 Коламбус 57 18 39 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 56 43 13 91
2 Торонто 57 34 23 76
3 Тампа-Бэй 56 36 20 75
4 Флорида 60 29 31 64
5 Детройт 56 27 29 62
6 Баффало 54 28 26 60
7 Оттава 56 27 29 58
8 Монреаль 57 24 33 52
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3 Сиэтл 57 32 25 70
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Баффало – Торонто
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Вашингтон – Детройт
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Нэшвилл – Ванкувер
 - : -
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