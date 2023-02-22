Кузьменко забросил 25-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Ванкувер» сократил отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилла».

На 13-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Андрей Кузьменко. Для него эта шайба стала 25-й в текущем сезоне.