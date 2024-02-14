«Баффало» разгромил «Лос-Анджелес»

«Баффало» крупно обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 7:0.

Нападающий «Сэйбрз» Джордан Гринвэй оформил дубль и сделал одну голевую передачу.

«Баффало» набрал 50 очков и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Лос-Анджелес» идет на 7-й строчке в Западной конференции — 58 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Лос-Анджелес» — 7:0 (3:0, 2:0, 2:0)

Голы: Петерка — 19 (Гринуэй, Брайсон), 4:25 — 1:0. Гринуэй — 7, 16:58 — 2:0. Окпосо — 11 (бол., Козенс, Далин), 19:25 — 3:0. Далин — 14 (Р. Джонсон, Кребс), 26:42 — 4:0. Бенсон — 5 (Брайсон, Петерка), 34:17 — 5:0. Так — 15, 44:30 — 6:0. Гринуэй — 8 (Так, Миттельштадт), 47:50 — 7:0.

Вратари: Луукконен — Риттих (Тэлбот, 40:00).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 24 (9+8+7) — 33 (5+13+15).

Наши: — - Гавриков (19.30/0/-2).

14 февраля. Баффало. KeyBank Center.