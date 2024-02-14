«Сент-Луис» проиграл «Торонто». Торопченко забросил одну шайбу

«Торонто» обыграл «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Единственный гол «Блюз» на счету российского нападающего Алексея Торопченко.

«Торонто» набрал 62 очка и поднялся на 7-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» идет на 8-й строчке в Западной конференции — 58 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Сент-Луис» — 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)

Голы: Макманн — 3 (Грегор), 5:33 — 1:0. Нюландер — 26, 16:25 — 2:0. Торопченко — 9 (Уокер, Кэссел), 25:36 — 2:1. Макманн — 4 (Броди, Бенуа), 48:02 — 3:1. Макманн — 5 (п.в., Джиордано, Кампф), 58:21 — 4:1.

Вратари: Самсонов — Биннингтон (57:37 — 58:21).

Штраф: 4 — 4.

Броски: 32 (10+9+13) — 15 (3+8+4).

Наши: — - Бучневич (19.24/1/-2), Торопченко (15.10/3/0).

14 февраля. Торонто. Scotiabank Arena.