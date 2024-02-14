«Монреаль» крупно обыграл «Анахайм»

«Монреаль» выиграл у «Анахайма» в матче регулярного чемпионата НЗЛ — 5:0. «Дакс» потерпели второе поражение подряд.

Капитан «Канадиенс» Ник Сузуки оформил дубль и сделал одну голевую передачу.

«Монреаль» набрал 52 очка и занимает 13-е место в Восточной конференции. «Анахайм» идет на 14-й строчке в Западной конференции — 38 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль» — «Анахайм» — 5:0 (0:0, 3:0, 2:0)

Голы: Эванс — 3 (Пирсон, Андерсон), 21:43 — 1:0. Сузуки — 18 (Слафковски, Штрабл), 29:37 — 2:0. Сузуки — 19 (бол., Слафковски, Ньюхук), 37:00 — 3:0. Слафковски — 11 (бол., Сузуки, Кофилд), 47:26 — 4:0. Жиньяк — 1 (Гуле), 57:15 — 5:0.

Вратари: Примо — Достал.

Штраф: 33 — 29.

Броски: 38 (12+17+9) — 13 (6+3+4).

Наши: — - Любушкин (16.52/1/-1), Минтюков (16.03/1/-2).

14 февраля. Монреаль. Centre Bell.