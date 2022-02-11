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Сегодня, 05:33

«Коламбус» в овертайме обыграл «Баффало». Гавриков отметился голевой передачей

«Коламбус» в овертайме обыграл «Баффало»
Евгений Козинов
Корреспондент

«Коламбус» переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Якуб Ворачек. «Сэйбрз» потерпели третье поражение кряду.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков сыграл 23 минуты и отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Коламбус» — 3:4 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 0:1)

Голы: Рословик — 8 (Гавриков, Фикс-Волански), 9:05 — 0:1. Далин — 8 (Йокихарью, Томпсон), 23:27 — 1:1. Окпосо — 9 (Янковски, Пысик), 38:23 — 2:1. Так — 6 (Скиннер, Томпсон), 40:12 — 3:1. Гонс — 1 (Кукан), 44:48 — 3:2. Бьоркстранд — 13 (бол., Лайне, Ворачек), 54:25 — 3:3. Ворачек — 2 (Веренски, Дженнер), 60:16 — 3:4.

Вратари: Токарски (60:16) — Мерзликинс (60:16).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 27 (7+10+10+0) — 34 (14+11+8+1).

Наши: — - Гавриков (23.13/2/+2), Чинахов (14.37/2/0).

11 февраля. Баффало. KeyBank Center. 8476 зрителей.

Хоккей
НХЛ
Коламбус Блю Джэкетс
ХК Баффало Сэйбрз
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1 Каролина 45 32 13 67
2 Питтсбург 48 29 19 66
3 Рейнджерс 47 30 17 64
4 Вашингтон 49 26 23 61
5 Коламбус 45 22 23 45
6 Айлендерс 40 17 23 40
7 Филадельфия 46 15 31 38
8 Нью-Джерси 47 16 31 37
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 47 32 15 69
2 Тампа-Бэй 46 30 16 66
3 Торонто 43 30 13 63
4 Бостон 45 26 19 55
5 Детройт 48 21 27 48
6 Оттава 43 16 27 36
7 Баффало 46 14 32 36
8 Монреаль 46 8 38 23
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 44 32 12 68
2 Нэшвилл 47 28 19 60
3 Миннесота 42 28 14 59
4 Сент-Луис 44 26 18 57
5 Даллас 44 24 20 50
6 Виннипег 43 19 24 45
7 Чикаго 47 17 30 41
8 Аризона 47 12 35 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 48 28 20 59
2 Лос-Анджелес 47 24 23 55
3 Анахайм 48 23 25 55
4 Калгари 43 24 19 54
5 Эдмонтон 44 23 21 49
6 Сан-Хосе 46 22 24 48
7 Ванкувер 48 21 27 48
8 Сиэтл 47 15 32 34
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17.02
11.02 03:00
Баффало – Коламбус
 3 : 4 ОТ
11.02 03:00
Бостон – Каролина
 0 : 6
11.02 03:00
Оттава – Питтсбург
 0 : 2
11.02 03:00
Монреаль – Вашингтон
 2 : 5
11.02 04:00
Сент-Луис – Нью-Джерси
 - : -
11.02 05:00
Калгари – Торонто
 - : -
11.02 05:00
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 - : -
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Леон Драйзайтль

Эдмонтон

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Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 47 64
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 43 61
И Г
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 47 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 44 33
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 40 31
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 15 1.9
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 34 2.09
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Игорь Шестеркин

Рейнджерс

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