«Коламбус» в овертайме обыграл «Баффало». Гавриков отметился голевой передачей

«Коламбус» в овертайме обыграл «Баффало»

«Коламбус» переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Якуб Ворачек. «Сэйбрз» потерпели третье поражение кряду.

Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков сыграл 23 минуты и отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Коламбус» — 3:4 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 0:1)

Голы: Рословик — 8 (Гавриков, Фикс-Волански), 9:05 — 0:1. Далин — 8 (Йокихарью, Томпсон), 23:27 — 1:1. Окпосо — 9 (Янковски, Пысик), 38:23 — 2:1. Так — 6 (Скиннер, Томпсон), 40:12 — 3:1. Гонс — 1 (Кукан), 44:48 — 3:2. Бьоркстранд — 13 (бол., Лайне, Ворачек), 54:25 — 3:3. Ворачек — 2 (Веренски, Дженнер), 60:16 — 3:4.

Вратари: Токарски (60:16) — Мерзликинс (60:16).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 27 (7+10+10+0) — 34 (14+11+8+1).

Наши: — - Гавриков (23.13/2/+2), Чинахов (14.37/2/0).

11 февраля. Баффало. KeyBank Center. 8476 зрителей.