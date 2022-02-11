«Коламбус» в овертайме обыграл «Баффало». Гавриков отметился голевой передачей
«Коламбус» переиграл «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил нападающий Якуб Ворачек. «Сэйбрз» потерпели третье поражение кряду.
Российский защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков сыграл 23 минуты и отметился голевой передачей.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Коламбус» — 3:4 ОТ (0:1, 2:0, 1:2, 0:1)
Голы: Рословик — 8 (Гавриков, Фикс-Волански), 9:05 — 0:1. Далин — 8 (Йокихарью, Томпсон), 23:27 — 1:1. Окпосо — 9 (Янковски, Пысик), 38:23 — 2:1. Так — 6 (Скиннер, Томпсон), 40:12 — 3:1. Гонс — 1 (Кукан), 44:48 — 3:2. Бьоркстранд — 13 (бол., Лайне, Ворачек), 54:25 — 3:3. Ворачек — 2 (Веренски, Дженнер), 60:16 — 3:4.
Вратари: Токарски (60:16) — Мерзликинс (60:16).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 27 (7+10+10+0) — 34 (14+11+8+1).
Наши: — - Гавриков (23.13/2/+2), Чинахов (14.37/2/0).
11 февраля. Баффало. KeyBank Center. 8476 зрителей.
|Столичный дивизион
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|П
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|Каролина
|45
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|13
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|2
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|19
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|64
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|49
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|5
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|45
|22
|23
|45
|6
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|17
|23
|40
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|31
|38
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|16
|31
|37
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
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|32
|15
|69
|2
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|46
|30
|16
|66
|3
|Торонто
|43
|30
|13
|63
|4
|Бостон
|45
|26
|19
|55
|5
|Детройт
|48
|21
|27
|48
|6
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|43
|16
|27
|36
|7
|Баффало
|46
|14
|32
|36
|8
|Монреаль
|46
|8
|38
|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|44
|32
|12
|68
|2
|Нэшвилл
|47
|28
|19
|60
|3
|Миннесота
|42
|28
|14
|59
|4
|Сент-Луис
|44
|26
|18
|57
|5
|Даллас
|44
|24
|20
|50
|6
|Виннипег
|43
|19
|24
|45
|7
|Чикаго
|47
|17
|30
|41
|8
|Аризона
|47
|12
|35
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|48
|28
|20
|59
|2
|Лос-Анджелес
|47
|24
|23
|55
|3
|Анахайм
|48
|23
|25
|55
|4
|Калгари
|43
|24
|19
|54
|5
|Эдмонтон
|44
|23
|21
|49
|6
|Сан-Хосе
|46
|22
|24
|48
|7
|Ванкувер
|48
|21
|27
|48
|8
|Сиэтл
|47
|15
|32
|34
|11.02
|03:00
|
Баффало – Коламбус
|3 : 4 ОТ
|11.02
|03:00
|
Бостон – Каролина
|0 : 6
|11.02
|03:00
|
Оттава – Питтсбург
|0 : 2
|11.02
|03:00
|
Монреаль – Вашингтон
|2 : 5
|11.02
|04:00
|
Сент-Луис – Нью-Джерси
|- : -
|11.02
|05:00
|
Калгари – Торонто
|- : -
|11.02
|05:00
|
Колорадо – Тампа-Бэй
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|44
|64
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|47
|64
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|43
|61
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|47
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|44
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|40
|31
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|34
|2.09
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
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|2.09