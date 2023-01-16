«Флорида» в гостях переиграла «Баффало»
«Флорида» в гостях переиграла «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:1.
В составе «Пантер» три голевые передачи сделал нападающий Мэттью Ткачак.
Российский форвард «Пантерз» Григорий Денисенко провел на льду чуть более 10 минут и нанес 1 бросок по воротам.
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сделал 28 сэйвов.
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«Баффало» — «Флорида» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Голы: Монтур — 8 (Ткачак), 4:01 — 0:1. Беннетт — 10 (Ткачак, Верхэге), 28:04 — 0:2. Лунделл — 5 (Райнхарт, Барков), 40:34 — 0:3. Так — 21, 51:27 — 1:3. Верхэге — 20 (п.в., Ткачак, Форслинг), 58:22 — 1:4.
Вратари: Луукконен (58:10 — 58:22) — Бобровский.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 29 (8+8+13) — 34 (14+15+5).
Наши: Любушкин (13.08/1/0) — Денисенко (10.49/1/0).
16 января. Баффало. KeyBank Center.
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|52
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|21
|20
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|21
|23
|45
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|11
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|1
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|42
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|25
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|56
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|44
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|23
|51
|5
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|13
|31
|34
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|12
|31
|28
|17.01
|00:00
|
Сан-Хосе – Нью-Джерси
|- : -
|17.01
|00:00
|
Сиэтл – Тампа-Бэй
|- : -
|17.01
|02:00
|
Вегас – Даллас
|- : -
|17.01
|03:00
|
Коламбус – Рейнджерс
|- : -
|17.01
|03:00
|
Питтсбург – Анахайм
|- : -
|17.01
|03:30
|
Айлендерс – Вашингтон
|- : -
|17.01
|04:00
|
Нэшвилл – Калгари
|- : -
|17.01
|04:00
|
Сент-Луис – Оттава
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|45
|83
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|43
|68
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|43
|62
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|45
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|43
|35
|
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|31
|И
|КН
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