Сергей Гончар может войти в новый тренерский штаб «Ванкувера»

Известный инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что главный тренер «Ванкувера» Брюс Будро может оставить свой пост.

Основным претендентом на замену 68-летнему Будро считается экс-тренер «Аризоны» Рик Токкетт.

Если он придет в «Ванкувер», то велика вероятность, что в его тренерский штаб войдет тренер сборной России Сергей Гончар.

Ранее 48-летний Гончар уже работал помощником тренера в НХЛ, входив в штаб «Питтсбурга».