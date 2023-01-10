«Баффало» проиграл «Филадельфии» дома всухую

«Филадельфия» обыграла «Баффало» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

У гостей забросили Зак Макьюэн, Джоэл Фараби, Джексон Кейтс и Уэйд Эллисон.

«Филадельфия» идет на 14-м месте в таблице Восточной конференции с 39 очками в 41 матче. «Баффало» занимает 10-ю строчку с 42 очками в 38 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Филадельфия» — 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

Голы: Макьюэн — 4 (П. Браун, Делорье), 2:04 — 0:1. Фараби — 9 (Санхейм, Конекны), 13:31 — 0:2. Кэйтс — 5 (Конекны, Фараби), 14:58 — 0:3. Эллисон — 5 (Хэйс), 41:56 — 0:4.

Вратари: Андерсон — Эрссон.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 28 (5+13+10) — 38 (16+13+9).

Наши: Любушкин (14.14/0/-1) — Проворов (22.09/1/0).

10 января. Баффало. KeyBank Center.