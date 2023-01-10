«Баффало» проиграл «Филадельфии» дома всухую
«Филадельфия» обыграла «Баффало» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.
У гостей забросили Зак Макьюэн, Джоэл Фараби, Джексон Кейтс и Уэйд Эллисон.
«Филадельфия» идет на 14-м месте в таблице Восточной конференции с 39 очками в 41 матче. «Баффало» занимает 10-ю строчку с 42 очками в 38 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Филадельфия» — 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)
Голы: Макьюэн — 4 (П. Браун, Делорье), 2:04 — 0:1. Фараби — 9 (Санхейм, Конекны), 13:31 — 0:2. Кэйтс — 5 (Конекны, Фараби), 14:58 — 0:3. Эллисон — 5 (Хэйс), 41:56 — 0:4.
Вратари: Андерсон — Эрссон.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 28 (5+13+10) — 38 (16+13+9).
Наши: Любушкин (14.14/0/-1) — Проворов (22.09/1/0).
10 января. Баффало. KeyBank Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|40
|25
|15
|57
|2
|Нью-Джерси
|40
|25
|15
|53
|3
|Вашингтон
|43
|23
|20
|52
|4
|Рейнджерс
|41
|22
|19
|51
|5
|Питтсбург
|39
|20
|19
|46
|6
|Айлендерс
|41
|22
|19
|46
|7
|Филадельфия
|41
|16
|25
|39
|8
|Коламбус
|39
|12
|27
|26
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|40
|32
|8
|68
|2
|Торонто
|41
|25
|16
|57
|3
|Тампа-Бэй
|38
|24
|14
|49
|4
|Баффало
|38
|20
|18
|42
|5
|Флорида
|41
|18
|23
|40
|6
|Детройт
|38
|16
|22
|39
|7
|Оттава
|39
|18
|21
|39
|8
|Монреаль
|41
|16
|25
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|41
|24
|17
|54
|2
|Виннипег
|40
|26
|14
|53
|3
|Миннесота
|39
|22
|17
|47
|4
|Колорадо
|38
|20
|18
|43
|5
|Сент-Луис
|41
|20
|21
|43
|6
|Нэшвилл
|38
|18
|20
|42
|7
|Аризона
|39
|13
|26
|31
|8
|Чикаго
|39
|10
|29
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|42
|27
|15
|56
|2
|Лос-Анджелес
|43
|23
|20
|52
|3
|Сиэтл
|39
|23
|16
|50
|4
|Калгари
|41
|19
|22
|46
|5
|Эдмонтон
|41
|21
|20
|45
|6
|Ванкувер
|39
|17
|22
|37
|7
|Сан-Хосе
|41
|12
|29
|32
|8
|Анахайм
|41
|12
|29
|28
|10.01
|03:00
|
Баффало – Филадельфия
|0 : 4
|10.01
|03:30
|
Монреаль – Сиэтл
|0 : 4
|10.01
|03:30
|
Оттава – Нэшвилл
|- : -
|10.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Эдмонтон
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|41
|76
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|39
|62
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|40
|57
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|41
|33
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|40
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|37
|31
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|26
|1.87
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|17
|2.20
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|16
|2.24