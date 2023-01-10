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Сегодня, 05:29

«Баффало» проиграл «Филадельфии» дома всухую

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Филадельфия» обыграла «Баффало» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0.

У гостей забросили Зак Макьюэн, Джоэл Фараби, Джексон Кейтс и Уэйд Эллисон.

«Филадельфия» идет на 14-м месте в таблице Восточной конференции с 39 очками в 41 матче. «Баффало» занимает 10-ю строчку с 42 очками в 38 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Баффало» — «Филадельфия» — 0:4 (0:3, 0:0, 0:1)

Голы: Макьюэн — 4 (П. Браун, Делорье), 2:04 — 0:1. Фараби — 9 (Санхейм, Конекны), 13:31 — 0:2. Кэйтс — 5 (Конекны, Фараби), 14:58 — 0:3. Эллисон — 5 (Хэйс), 41:56 — 0:4.

Вратари: Андерсон — Эрссон.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 28 (5+13+10) — 38 (16+13+9).

Наши: Любушкин (14.14/0/-1) — Проворов (22.09/1/0).

10 января. Баффало. KeyBank Center.

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Филадельфия Флайерз
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2 Нью-Джерси 40 25 15 53
3 Вашингтон 43 23 20 52
4 Рейнджерс 41 22 19 51
5 Питтсбург 39 20 19 46
6 Айлендерс 41 22 19 46
7 Филадельфия 41 16 25 39
8 Коламбус 39 12 27 26
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1 Бостон 40 32 8 68
2 Торонто 41 25 16 57
3 Тампа-Бэй 38 24 14 49
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5 Флорида 41 18 23 40
6 Детройт 38 16 22 39
7 Оттава 39 18 21 39
8 Монреаль 41 16 25 35
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 41 24 17 54
2 Виннипег 40 26 14 53
3 Миннесота 39 22 17 47
4 Колорадо 38 20 18 43
5 Сент-Луис 41 20 21 43
6 Нэшвилл 38 18 20 42
7 Аризона 39 13 26 31
8 Чикаго 39 10 29 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 27 15 56
2 Лос-Анджелес 43 23 20 52
3 Сиэтл 39 23 16 50
4 Калгари 41 19 22 46
5 Эдмонтон 41 21 20 45
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10.01 03:00
Баффало – Филадельфия
 0 : 4
10.01 03:30
Монреаль – Сиэтл
 0 : 4
10.01 03:30
Оттава – Нэшвилл
 - : -
10.01 06:30
Лос-Анджелес – Эдмонтон
 - : -
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Леон Драйзайтль

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Давид Пастрняк

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 40 57
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 40 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

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И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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