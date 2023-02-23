«Айлендерс» обыграли «Виннипег». Сорокин сделал 25 сэйвов
«Айлендерс» переиграли «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. Встреча прошла на «UBS Арене» в Нью-Йорке.
Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 25 из 26 бросков по своим воротам и был признан первой звездой встречи. Его одноклубник и соотечественник Александр Романов отметился 6-ю силовыми приемами за 17 минут 41 секунду игрового времени.
«Айлендерс» набрали 67 очков и идут на 7-м месте в Восточной конференции. «Виннипег» занимают третью строчку в Западной конференции — 71 очко.
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