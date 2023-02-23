«Оттава» обменяла российского защитника Зайцева в «Чикаго»
«Оттава» на официальном сайте объявила об обмене российского защитника Никиты Зайцева в «Чикаго». Также «Блэкхокс» получили пики во втором раунде 2023 года и в четвертом раунде 2024 года.
За Зайцева и пики драфтов «Сенаторз» пока не получат ничего. Их ждет «будущая компенсация».
«Оттава» заполучила Зайцева в результате обмена из «Торонто» 1 июля 2019 года. У него остался еще один сезон по семилетнему контракту на 31,5 миллиона долларов, который он подписал с «Мэйпл Ливз» 2 мая 2017 года.
В этом регулярном чемпионате НХЛ Зайцев сыграл в 28 матчах и набрал 5 (0+5) очков.
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|23.02
|03:00
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Айлендерс – Виннипег
|2 : 1
|23.02
|03:30
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Даллас – Чикаго
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|23.02
|06:00
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Аризона – Калгари
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