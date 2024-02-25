«Тампа» обыграла «Айлендерс», Кучеров набрал три очка
«Тампа» на выезде обыграла «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
У гостей 3 (1+2) очка набрал Никита Кучеров. Российский форвард оторвался в гонке бомбардиров сезона — 98 (37+61) очков. Вторым идет Нэйтан Маккиннон («Колорадо») — 93 (34+59) очка.
Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин сделал 19 сейвов. Его соотечественник, голкипер «Лайтнинг», Андрей Василевский отразил 32 броска из 34.
«Тампа» прервала серию из 3 поражений. Команда набрала 67 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
«Айлендерс» с 60 очками — на 11-й строчке.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй» — 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)
Голы: Пол — 16 (Хагель, Раддиш), 4:12 — 0:1. Кучеров — 37 (Хедман, Пербикс), 5:34 — 0:2. Пойнт — 29 (бол., Кучеров, Хедман), 25:00 — 0:3. Ли — 15 (Барзал, Добсон), 53:44 — 1:3. Нельсон — 24 (бол., Добсон), 57:25 — 2:3. Гленденинг — 9 (п.в., Хедман, Кучеров), 59:30 — 2:4.
Вратари: Сорокин (52:07 — 53:44, 55:58 — 56:03, 56:31 — 56:39, 56:43 — 57:25, 58:34 — 59:30) — Василевский.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 34 (6+9+19) — 23 (9+8+6).
Наши: Романов (17.01/0/0) — Кучеров (22.31/1/+2).
24 февраля. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|57
|38
|19
|79
|2
|Каролина
|56
|34
|22
|73
|3
|Филадельфия
|57
|30
|27
|67
|4
|Нью-Джерси
|57
|29
|28
|62
|5
|Вашингтон
|55
|26
|29
|60
|6
|Айлендерс
|57
|23
|34
|60
|7
|Питтсбург
|54
|25
|29
|58
|8
|Коламбус
|56
|18
|38
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|58
|34
|24
|80
|2
|Флорида
|57
|37
|20
|78
|3
|Торонто
|56
|32
|24
|72
|4
|Детройт
|57
|31
|26
|68
|5
|Тампа-Бэй
|59
|31
|28
|67
|6
|Баффало
|57
|26
|31
|56
|7
|Монреаль
|58
|22
|36
|52
|8
|Оттава
|54
|24
|30
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|58
|34
|24
|76
|2
|Виннипег
|55
|35
|20
|75
|3
|Колорадо
|58
|35
|23
|75
|4
|Нэшвилл
|57
|30
|27
|62
|5
|Сент-Луис
|57
|30
|27
|62
|6
|Миннесота
|57
|27
|30
|60
|7
|Аризона
|56
|23
|33
|50
|8
|Чикаго
|58
|15
|43
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|59
|37
|22
|80
|2
|Вегас
|57
|32
|25
|70
|3
|Эдмонтон
|54
|33
|21
|68
|4
|Лос-Анджелес
|55
|28
|27
|66
|5
|Сиэтл
|56
|24
|32
|59
|6
|Калгари
|57
|27
|30
|59
|7
|Анахайм
|56
|20
|36
|42
|8
|Сан-Хосе
|55
|15
|40
|35
|25.02
|02:00
|
Флорида – Вашингтон
|- : -
|25.02
|03:00
|
Ванкувер – Бостон
|- : -
|25.02
|03:00
|
Оттава – Вегас
|- : -
|25.02
|03:00
|
Колорадо – Торонто
|- : -
|25.02
|04:00
|
Каролина – Даллас
|- : -
|25.02
|06:00
|
Эдмонтон – Калгари
|- : -
|25.02
|06:00
|
Сан-Хосе – Нэшвилл
|- : -
|25.02
|06:00
|
Сиэтл – Миннесота
|- : -
|25.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Анахайм
|- : -
|25.02
|21:00
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|- : -
|25.02
|23:30
|
Питтсбург – Филадельфия
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|58
|98
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|58
|93
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|52
|87
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|55
|52
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|57
|39
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|58
|37
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|17
|1.97