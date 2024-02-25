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Кучеров признан первой звездой матча «Тампы-Бэй» с «Айлендерс»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:2).

Россиянин забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

Второй звездой встречи стал форвард «Тампы» Брэйден Пойнт, у которого один гол.

Третья звезда — защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман, сделавший три результативные передачи.

Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: видеообзор матча НХЛ
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1 Рейнджерс 57 38 19 79
2 Каролина 56 34 22 73
3 Филадельфия 57 30 27 67
4 Нью-Джерси 57 29 28 62
5 Вашингтон 55 26 29 60
6 Айлендерс 57 23 34 60
7 Питтсбург 54 25 29 58
8 Коламбус 56 18 38 46
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 58 34 24 80
2 Флорида 57 37 20 78
3 Торонто 56 32 24 72
4 Детройт 57 31 26 68
5 Тампа-Бэй 59 31 28 67
6 Баффало 57 26 31 56
7 Монреаль 58 22 36 52
8 Оттава 54 24 30 51
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 58 34 24 76
2 Виннипег 55 35 20 75
3 Колорадо 58 35 23 75
4 Нэшвилл 57 30 27 62
5 Сент-Луис 57 30 27 62
6 Миннесота 57 27 30 60
7 Аризона 56 23 33 50
8 Чикаго 58 15 43 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 59 37 22 80
2 Вегас 57 32 25 70
3 Эдмонтон 54 33 21 68
4 Лос-Анджелес 55 28 27 66
5 Сиэтл 56 24 32 59
6 Калгари 57 27 30 59
7 Анахайм 56 20 36 42
8 Сан-Хосе 55 15 40 35
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Флорида – Вашингтон
 - : -
25.02 03:00
Ванкувер – Бостон
 - : -
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Оттава – Вегас
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Колорадо – Торонто
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Сан-Хосе – Нэшвилл
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

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И Г
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Торонто

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Сэм Райнхарт

Флорида

 57 39
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 58 37
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

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Нэшвилл

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