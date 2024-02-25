Кучеров признан первой звездой матча «Тампы-Бэй» с «Айлендерс»

Нападающий «Тампы-Бэй» Никита Кучеров признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:2).

Россиянин забросил одну шайбу и сделал две результативные передачи.

Второй звездой встречи стал форвард «Тампы» Брэйден Пойнт, у которого один гол.

Третья звезда — защитник «Лайтнинг» Виктор Хедман, сделавший три результативные передачи.