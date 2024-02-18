«Айлендерс» встретится с «Рейнджерс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 18 февраля. Матч состоится на крытой многофункциональной арене «Ю-би-эс Арена» в Элмонте, штат Нью-Йорк (США) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Айлендерс» — «Рейнджерс» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной видеотрансляции игр НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в специализированных группах.

Команда Патрика Руа набрала 57 очков и занимает 10-е место в Восточной конференции. Клуб из Манхэттена с 73 баллами располагается на 3-й строчке «Запада».

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