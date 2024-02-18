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Сегодня, 20:30

«Айлендерс» — «Рейнджерс»: смотреть трансляцию матча НХЛ онлайн

«Айлендерс» сыграет с «Рейнджерс» в регулярном чемпионате НХЛ 18 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Артемий Панарин (ХК «Рейнджерс»).
Фото Getty Images

«Айлендерс» встретится с «Рейнджерс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в воскресенье, 18 февраля. Матч состоится на крытой многофункциональной арене «Ю-би-эс Арена» в Элмонте, штат Нью-Йорк (США) и начнется в 23.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Айлендерс» — «Рейнджерс» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной видеотрансляции игр НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в специализированных группах.

Команда Патрика Руа набрала 57 очков и занимает 10-е место в Восточной конференции. Клуб из Манхэттена с 73 баллами располагается на 3-й строчке «Запада».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Айлендерс
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
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The Athletic оценил шансы Кучерова на «Харт Трофи» в 2,9 процента, Маккиннона — в 67,6 процента
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 54 35 19 73
2 Каролина 54 32 22 69
3 Филадельфия 56 29 27 65
4 Нью-Джерси 54 28 26 60
5 Айлендерс 53 22 31 57
6 Вашингтон 53 24 29 56
7 Питтсбург 51 24 27 55
8 Коламбус 53 17 36 44
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 55 36 19 76
2 Бостон 55 32 23 75
3 Торонто 53 29 24 66
4 Тампа-Бэй 56 30 26 65
5 Детройт 54 28 26 62
6 Баффало 54 24 30 52
7 Монреаль 55 22 33 52
8 Оттава 51 22 29 46
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 55 34 21 75
2 Виннипег 52 33 19 71
3 Колорадо 55 33 22 70
4 Сент-Луис 54 29 25 60
5 Нэшвилл 55 28 27 58
6 Миннесота 54 25 29 56
7 Аризона 53 23 30 50
8 Чикаго 55 15 40 33
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 56 37 19 80
2 Вегас 54 31 23 68
3 Эдмонтон 51 32 19 65
4 Лос-Анджелес 52 26 26 62
5 Сиэтл 54 23 31 56
6 Калгари 55 25 30 55
7 Анахайм 54 19 35 40
8 Сан-Хосе 54 15 39 35
Результаты / календарь
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
18.02 00:00
Калгари – Детройт
 0 : 5
18.02 01:00
Тампа-Бэй – Флорида
 2 : 9
18.02 01:00
Сент-Луис – Нэшвилл
 2 : 5
18.02 01:00
Миннесота – Баффало
 2 : 3 ОТ
18.02 03:00
Торонто – Анахайм
 9 : 2
18.02 03:00
Монреаль – Вашингтон
 3 : 4
18.02 04:00
Нью-Джерси – Филадельфия
 6 : 3
18.02 06:00
Ванкувер – Виннипег
 2 : 4
18.02 06:30
Сан-Хосе – Коламбус
 3 : 4
18.02 06:30
Вегас – Каролина
 1 : 3
18.02 23:00
Айлендерс – Рейнджерс
- : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 55 94
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 55 89
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 49 81
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 52 48
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 55 39
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 55 36
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 2 1.5
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