«Питтсбург» сыграет с «Лос-Анджелесом» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 19 февраля. Игра пройдет на спортивной арене «PPG Пэйнтс Арена» в Питтсбурге, штат Пенсильвания (США). Начало — в 02.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Питтсбург» — «Лос-Анджелес» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции НХЛ нет. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

«Пингвинз» набрали 55 очков и занимают 12-е место в Восточной конференции. «Кингз» с 62 баллами располагаются на 7-й строчке «Запада».

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