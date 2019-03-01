"Айлендерс" разгромил "Торонто", Зайцев очков не набрал

"Айлендерс" на своем льду одержал победу над "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:1). Команда из Нью-Йорка прервала трехматчевую серию победу "Мэйпл Ливз".

Российский защитник "Торонто" Никита Зайцев очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Айлендерс" - "Торонто" - 6:1 (1:1, 3:0, 2:0)

Голы: Хаймэн - 14 (Марнер, Хэйнси), 13:33 - 0:1. Бовилье - 15 (Бэйли, Барзал), 16:16 - 1:1. Ли - 22 (Нельсон, Эберле), 24:49 - 2:1. Сизикас - 18 (мен., Клаттербак), 33:40 - 3:1. Филппула - 13 (Лэдд, Комаров), 39:00 - 4:1. Ледди - 2 (Клаттербак, Мартин), 40:33 - 5:1. Нельсон - 20 (Эберле, Пулок), 48:41 - 6:1.

Вратари: Ленер - Спаркс.

Штраф: 4 - 2.

Броски: 37 (10+15+12) - 35 (13+14+8).

Наши: - - Зайцев (18.13/0/-1).

1 марта. Нью-Йорк. Barclays Center.