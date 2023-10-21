Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:12

«Айлендерс» проиграли «Нью-Джерси». Сорокин отразил 33 броска

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
21 октября. «Айлендерс» - «Нью-Джерси» - 4:5 ОТ.
Фото USA Today Sports

«Нью-Джерси» переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. Встреча прошла на льду «UBS Арены» в Нью-Йорке.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 33 из 35 бросков по своим воротам. В составе победителей нападающий Джек Хьюз забросил 2 шайбы и сделал 2 голевые передачи.

«Айлендерс» и «Нью-Джерси» набрали по 5 очков и занимают 6-е и 7-е места в Восточной конференции соответственно.

Илья Сорокин
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
1
Читайте также
Биография Анфисы Резцовой: жизнь и карьера уникальной олимпийской чемпионки
Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и биатлону Анфиса Резцова умерла на 59-м году жизни
Командующим ВКС вместо Суровикина стал генерал Афзалов
Тело альпинистки Оленевой уже не смогут найти в Непале из-за толщи льда
Конгрессвумен проголосовала против новой помощи Украине и Израилю
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Миннесота» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Аризона»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Лос-Анджелес» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Торонто» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона НХЛ: сколько забьет Овечкин, главные русские интриги
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гол Кисакова не спас «Рочестер» от поражения в матче с «Лавалем»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Филадельфия 4 3 1 6
2 Каролина 5 3 2 6
3 Айлендерс 2 2 0 4
4 Питтсбург 4 2 2 4
5 Рейнджерс 4 2 2 4
6 Нью-Джерси 3 1 2 3
7 Коламбус 3 1 2 2
8 Вашингтон 3 1 2 2
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 3 3 0 6
2 Оттава 4 3 1 6
3 Детройт 4 3 1 6
4 Тампа-Бэй 5 2 3 5
5 Флорида 4 2 2 4
6 Торонто 4 2 2 4
7 Монреаль 3 1 2 3
8 Баффало 4 1 3 2
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 4 4 0 8
2 Даллас 3 2 1 5
3 Миннесота 4 2 2 4
4 Аризона 4 2 2 4
5 Нэшвилл 5 2 3 4
6 Чикаго 5 2 3 4
7 Сент-Луис 3 1 2 3
8 Виннипег 4 1 3 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 5 5 0 10
2 Лос-Анджелес 4 2 2 5
3 Калгари 4 2 2 5
4 Ванкувер 4 2 2 4
5 Сиэтл 5 1 4 3
6 Анахайм 3 1 2 2
7 Эдмонтон 4 1 3 2
8 Сан-Хосе 4 0 4 1
Результаты / календарь
11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
24.10
25.10
26.10
21.10 02:00
Коламбус – Калгари
 - : -
21.10 02:30
Айлендерс – Нью-Джерси
 - : -
21.10 20:00
Оттава – Детройт
 - : -
21.10 23:00
Аризона – Анахайм
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 4 8
Элиас Петтерссон

Элиас Петтерссон

Ванкувер

 4 8
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 4 7
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 4 6
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 4 5
Алекс Дебринкэт

Алекс Дебринкэт

Детройт

 4 5
И КН
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 2 0.92
Александр Георгиев

Александр Георгиев

Колорадо

 4 0.98
Илья Сорокин

Илья Сорокин

Айлендерс

2 1.00
Новости
RSS RSS
Все новости