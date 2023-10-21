«Айлендерс» проиграли «Нью-Джерси». Сорокин отразил 33 броска

«Нью-Джерси» переиграл «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. Встреча прошла на льду «UBS Арены» в Нью-Йорке.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 33 из 35 бросков по своим воротам. В составе победителей нападающий Джек Хьюз забросил 2 шайбы и сделал 2 голевые передачи.

«Айлендерс» и «Нью-Джерси» набрали по 5 очков и занимают 6-е и 7-е места в Восточной конференции соответственно.