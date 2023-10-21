Гол Кисакова не спас «Рочестер» от поражения в матче с «Лавалем»

«Лаваль Рокет» переиграл «Рочестер» в матче регулярного чемпионата АХЛ — 8:4. Фарм-клуб «Монреаля» одержал первую победу в этом сезоне после серии из трех поражений.

В составе проигравшей команды одним голом отметился российский нападающий Александр Кисаков. Для него это вторая шайба в сезоне.

«Рочестер» с 5 очками занимает 2-е место в Северном дивизионе. «Лаваль» идет на 4-й строчке — 3 очка.