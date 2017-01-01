"Айлендерс" нанес поражение "Виннипегу", Кулемин забил гол

"Айлендерс" переиграл в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ "Виннипег" со счетом 6:2. В составе нью-йоркской команды голом отметился российский форвард Николай Кулемин, для которого эта шайба стала пятой в сезоне.

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Регулярный чемпионат

"Виннипег" – "Айлендерс" – 2:6 (0:2, 1:2, 1:2)

Голы: КУЛЕМИН - 5, 6:54 - 0:1. Таварес - 11 (Бэйли), 12:25 - 0:2. Принс - 5 (Стром, Нельсон), 22:26 - 0:3. Стром - 6 (Бойчак), 34:13 - 0:4. Мэттайас - 4 (мен., Трауба, Лаури), 39:30 - 1:4. Ли - 14 (Бэйли, Таварес), 48:38 - 1:5. Лэдд - 8 (бол., Нельсон, Клаттербак), 50:18 - 1:6. Элерс - 10 (бол., Лайне, Шайфли), 56:55 - 2:6.

Вратари: Хеллебайк (Хатчинсон, 24:13) - Грайсс.

Штраф: 4 - 6.

Броски: 34 (10+13+11) - 24 (7+10+7).

Наши: – – Кулемин (13:47/3/+1).

Виннипег. MTS Centre.