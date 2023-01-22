Хет-трик Ахо принес «Каролине» победу над «Айлендерс», Сорокин отбил 21 бросок
«Айлендерс» уступили «Каролине» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.
У хозяев забросили Симон Хольмстрем и Брок Нельсон. У гостей отметился дублем Себастьян Ахо, по одной шайбе у Джордана Стаала и Йеспера Фаста.
Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 21 из 25 бросков по своим воротам.
«Каролина» занимает второе место в таблице Восточной конференции с 66 очками в 46 матчах. «Айлендерс» потерпели четвертое поражение подряд и идут на девятой строчке с 51 очком в 48 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Айлендерс» — «Каролина» — 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)
Голы: Стаал — 12 (Чатфилд, Бернс), 0:44 — 0:1. Фаст — 6 (Стаал), 3:52 — 0:2. Хольмстрем — 2 (Ли), 14:02 — 1:2. Нельсон — 17, 15:42 — 2:2. Ахо — 15 (Терявяйнен), 36:40 — 2:3. Ахо — 16, 47:09 — 2:4. Ахо — 17 (п.в., Терявяйнен, Штястны), 59:38 — 2:5.
Вратари: Сорокин (56:45 — 57:07, 57:20 — 59:38) — Андерсен.
Штраф: 10 — 8.
Броски: 27 (8+7+12) — 26 (7+10+9).
Наши: Романов (18.10/0/-1) — Свечников (14.18/1/0).
22 января. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|46
|29
|17
|66
|2
|Нью-Джерси
|45
|29
|16
|62
|3
|Рейнджерс
|46
|25
|21
|57
|4
|Вашингтон
|48
|25
|23
|56
|5
|Питтсбург
|45
|23
|22
|53
|6
|Айлендерс
|48
|23
|25
|51
|7
|Филадельфия
|47
|20
|27
|47
|8
|Коламбус
|46
|14
|32
|30
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|45
|36
|9
|76
|2
|Торонто
|47
|28
|19
|64
|3
|Тампа-Бэй
|45
|29
|16
|59
|4
|Флорида
|48
|23
|25
|51
|5
|Баффало
|45
|23
|22
|49
|6
|Детройт
|45
|19
|26
|46
|7
|Оттава
|46
|20
|26
|43
|8
|Монреаль
|47
|20
|27
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|48
|28
|20
|63
|2
|Виннипег
|47
|30
|17
|61
|3
|Миннесота
|45
|25
|20
|54
|4
|Колорадо
|44
|24
|20
|51
|5
|Нэшвилл
|46
|22
|24
|50
|6
|Сент-Луис
|47
|23
|24
|49
|7
|Аризона
|46
|14
|32
|33
|8
|Чикаго
|44
|14
|30
|32
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|45
|27
|18
|58
|2
|Вегас
|46
|28
|18
|58
|3
|Лос-Анджелес
|48
|25
|23
|56
|4
|Эдмонтон
|47
|26
|21
|55
|5
|Калгари
|47
|22
|25
|53
|6
|Ванкувер
|45
|18
|27
|39
|7
|Сан-Хосе
|47
|14
|33
|37
|8
|Анахайм
|47
|13
|34
|31
|22.01
|02:00
|
Флорида – Миннесота
|5 : 3
|22.01
|03:00
|
Детройт – Филадельфия
|1 : 2
|22.01
|03:00
|
Коламбус – Сан-Хосе
|5 : 3
|22.01
|03:00
|
Монреаль – Торонто
|3 : 2 ОТ
|22.01
|03:00
|
Оттава – Виннипег
|1 : 5
|22.01
|03:30
|
Айлендерс – Каролина
|2 : 5
|22.01
|04:00
|
Даллас – Аризона
|4 : 0
|22.01
|04:00
|
Нэшвилл – Лос-Анджелес
|5 : 3
|22.01
|04:00
|
Сент-Луис – Чикаго
|3 : 5
|22.01
|06:00
|
Ванкувер – Эдмонтон
|- : -
|22.01
|06:00
|
Вегас – Вашингтон
|- : -
|22.01
|06:00
|
Сиэтл – Колорадо
|- : -
|22.01
|22:00
|
Нью-Джерси – Питтсбург
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|47
|86
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|45
|72
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|45
|66
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|47
|39
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|45
|35
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|45
|32
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|29
|1.88
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|20
|2.16
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|35
|2.20