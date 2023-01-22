Хет-трик Ахо принес «Каролине» победу над «Айлендерс», Сорокин отбил 21 бросок

«Айлендерс» уступили «Каролине» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

У хозяев забросили Симон Хольмстрем и Брок Нельсон. У гостей отметился дублем Себастьян Ахо, по одной шайбе у Джордана Стаала и Йеспера Фаста.

Российский голкипер «островитян» Илья Сорокин отразил 21 из 25 бросков по своим воротам.

«Каролина» занимает второе место в таблице Восточной конференции с 66 очками в 46 матчах. «Айлендерс» потерпели четвертое поражение подряд и идут на девятой строчке с 51 очком в 48 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Каролина» — 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)

Голы: Стаал — 12 (Чатфилд, Бернс), 0:44 — 0:1. Фаст — 6 (Стаал), 3:52 — 0:2. Хольмстрем — 2 (Ли), 14:02 — 1:2. Нельсон — 17, 15:42 — 2:2. Ахо — 15 (Терявяйнен), 36:40 — 2:3. Ахо — 16, 47:09 — 2:4. Ахо — 17 (п.в., Терявяйнен, Штястны), 59:38 — 2:5.

Вратари: Сорокин (56:45 — 57:07, 57:20 — 59:38) — Андерсен.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 27 (8+7+12) — 26 (7+10+9).

Наши: Романов (18.10/0/-1) — Свечников (14.18/1/0).

22 января. Нью-Йорк. UBS Arena. 17255 зрителей.